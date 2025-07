¿Julio lo aprueba?: Wanda Nara y L-Gante se muestran más juntos que nunca y una foto lo confirma

L-Gante , por su parte, habló de su vínculo actual con la empresaria, señalando que no la ve seguido pero que llevan una buena relación: “Cuando estamos juntos la pasamos bien”.

Sin miedo a mostrarse juntos, pese a las polémicas que rodean la vida de la Bad Bitch, y el cantante de cumbia 420 no se queda atrás, los tortolos comparten tiempo juntos y lo revelan en sus redes sociales. En una última foto , se los ve en un vehículo, sonriendo, y con una sugerente frase: "Tu capibara".

Imagen de WhatsApp 2025-07-01 a las 13.05.35_89e39581.jpg Wanda Nara y Elián Valenzuela. Créditos: Instagram / wanda_nara

"Esto le arde a Icardi, que cuando las niñitas se van donde el papá, la mamá hace su vida. Penoso", "Se hace la joven, se hace la linda, se hace la buena", "No sé que me da más lástima, que use filtros o que le arruine la vida a L-Gante", "Déjenlos disfrutar"; expresaron algunos usuarios, con una clara diferencia de comentarios negativos por sobre los positivos.