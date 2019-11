Sorpresa: Robert Downey Jr. vuelve a ser Iron Man

Robert Downey Jr. volverá a personificar a Tony Stark/Iron Man en la serie What If...?, una de las nuevas series que estrenará la plataforma Disney+ el próximo año.

Aunque no se podrá ver al actor, que será recreado visualmente para esta serie animada, sí podrá la voz del icónico personaje.

What If...? estará inspirada en la saga de cómics del mismo nombre, que plantea la premisa de "qué hubiera pasado si." El primer episodio lanza la pregunta de qué hubiese pasado si Peggy Carter -y no Steve Rogers- hubiera tomado el suero de súper Soldado, transformándose en Capitán América.