Sol Pérez contó con qué actor argentino le gustaría hacer una película erótica

sol Pérez pasó por el El Show Del Espectáculo, el ciclo de Ulises Jaitt en Radio Urbana y dejó picantes declaraciones. La ex "Chica del Clima" confesó con quién le gustaría hacer una película erótica.

"Me gustaría tener más caderas y más cola", lanzó Sol, y se declaró fanática de Sommer Ray, una famosa instagramer fitness de Estados Unidos.

Cuando le preguntaron si haría una producción XXX, la ex "Chica del Clima" confesó que sí y sorprendió al contar con quién le gustaría hacerla.

Sol Peréz

"Me gustaría hacer una película erótica con Diego Ramos. Si tengo que tocar el cuerpo…la pasó bomba. Me encanta él…", manifestó.

Semanas atrás, Sol presentó en sociedad a Rodrigo Luna Benítez, un licenciado en Administración de Empresas y profesor de equitación, con quien está hace más de un mes. "Yo me lo levanté a él", contó ella en su programa de KZO, mientras que el joven reveló cuántas veces a la semana dormían juntos.

Diego Ramos

Sin embargo, durante la entrevista la también actriz lanzó: "No estoy de novia. Estoy muy bien pero sola. Es un muy buen compañero y nos llevamos muy bien. Cuando estás bien con una persona no miras tanto al resto", sentenció.

Por otro lado, la modelo se refirió a su paso por Bailando por un Sueño y dijo que no extraña no estar en esta temporada. "No estuve viendo el Bailando. Me entero por redes. Es un programa que te hace conocer un montón de personajes. Te deja una popularidad que está buena. Pero no lo extraño porque tengo mucho laburo".

"Es un programa hermoso pero en la vida siempre hay facetas. Si me llamaban lo hubiese pensado. Pero quería ir por otro lado. Cuando te encasillás después es difícil salir. Está bueno ir rotando hacer cosas distintas y darle descanso a la gente porque no quiero que me encasillen como mediática. El Bailando me enseñó y ayudó, ahora quiero ir por el lado periodístico, la conducción. El medio es complicado para las que nos gusta sacarnos fotos más sexies", comentó.

Diego Ramos

Consultada sobre una eventual candidatura política de Marcelo Tinelli, opinó: "Está bueno que haya otras propuestas y se meta en política Marcelo. Tal vez pueda hacer cosas buenas, que proponga, que diga cuál es su plan y uno elige si lo vota o no", remarcó.

Sol Peréz

Fuente: Exitoína