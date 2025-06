La diva, que ya tiene 98 años, fue consultada por Julián Weich si iba a seguir con su clásico programa y obtuvo una contestación que dejó más dudas que certezas: "Eso no sé, no te lo puedo contestar... Es lo único que no te puedo contestar " .

¿Punto final?: Mirtha Legrand y una fuerte declaración sobre su futuro en la televisión

Mirtha aprovechó también para aclarar la situación por la que pasó cuando fue a ver "Pretty Woman" donde, en frente de los periodistas, rompió en llanto: "A la salida había periodistas que me volvieron loca y llegó un momento en que me arrinconaron y lloré porque no podía avanzar... Fue una demostración de amor tan grande que me emocioné".