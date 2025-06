"No puedo más": Julia Mengolini sufre una falsa y grave acusación de trolls libertarios en las redes

Javier Milei y Julia Mengolini, en un tenso ida y vuelta Foto: Captura de pantalla Youtube C5N. Julia Mengolini es abiertamente anti Javier Milei. Captura de pantalla Youtube C5N.

Conmovida por el alcance y la crueldad de la campaña, Mengolini compartió su angustia tanto al aire como en una conversación privada con la periodista Nancy Pazos. En ese intercambio, que luego fue difundido por C5N, Mengolini rompió en llanto y confesó estar emocionalmente sobrepasada: “La última operación que me están haciendo es que me inventaron un romance con mi hermano… me quebré, Nancy, no puedo más”.