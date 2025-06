Nicolás Vázquez y un emotivo relato casi sobrenatural sobre su difunto hermano

Durante una entrevista con Sebastián Soldano, el protagonista de Rocky el musical, habló de su emotivo vínculo con Santiago Vázquez y confesó: “Conecto con mi hermano muy a menudo. Lo he soñado, me habla. Hay miles de señales”. Sin embargo, también narró un episodio reciente que reforzó su lucha por instalar desfibriladores en espacios públicos: “Está bueno contarlo para que haya un desfibrilador en todos los lugares públicos. Hace mucho tiempo empecé una campaña silenciosa, en -teatro- El Nacional no había”.