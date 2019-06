Miriam Lanzoni sacude las redes con un desnudo total

Miriam Lanzoni compartió una foto suya donde está totalmente desnuda para hacer una reflexión y remarcar una enseñanza importante: que lo más importante es lo que está dentro de uno, no el exterior.

“Mi templo es mi cuerpo y mi templo es sagrado”, aseguró la actriz en la impactante imagen en blanco y negro.

“De las formas no me llevaré ni quedará nada... de mi esencia más pura es el todo. En ese lugar vivo y por ello me desvivo”, escribió Miriam.

“Basta de poesía. Donde tú ves tetas, abajo hay alma en constante desarrollo y no hay silicona que valga”, sentenció.

El desnudo reflexivo que Miriam Lanzoni compartió en su cuenta de Instagram

Lanzoni ya había incendiado las redes con fotos hot meses atrás con una tremenda imagen de su cola al salir de la pileta, y también lookeada como prostituta cuando trabajó en la obra Llámame Bruna.