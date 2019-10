Mariana Nannis recargada: ahora afirma que Caniggia sale con travestis

Mariana Nannis sigue sacando a relucir toda la bronca acumulada que tiene contra Claudio Paul Caniggia. Es que luego de hablar de drogas y violencia en el en el programa de Susana Giménez, el escándalo por su separación se judicializó y va en aumento. Además, en los últimos días la mediática no quedó bien parada al conocerse nuevas informaciones y rumores.

Primero en El Diario de Mariana revelaron unos supuestos chats hot que la rubia le habría mandado al ex futbolista, y que podría ser utilizados para pedir que le Justicia le declare la insanía. Pero luego salió a la luz el dato más fuerte: Nannis y Caniggia tendrían una nieta oculta. El LAM contaron que Axel, el hijo artista y menos conocido de Mariana y Claudio Paul, tiene una hija de 5 años con Nieves, su mujer. "Son abuelos en secreto. El único que comparte esta relación que que ve a la niña es Claudio. Mariana no tiene contacto y desde ese momento se rompió la relación que tenía con Axel. En su momento, ella le habría dado plata a su hijo para que haga su vida aparte con Nieves".

Enfurecida, luego de esa información, la madre de Charlotte y Alex tuvo una frase desafortunada para referirse a supuestos hijos extra matrimoniales del ex delantero de la Selección Argentina. "Todo el periodismo de la República Argentina se tendría que ocupar un poquito de ver todos los hijos escondidos que tiene Claudio Paul Caniggia. ¿Qué se están preocupando por nietos o no nietos? ¿Por qué no se preocupan por los hijos bastardos que puede tener por ahí?", lanzó.

Y ahora, Nannis volvió a derrapar en Los Ángeles de la Mañana al contar que su marido lo tiene agendado como "Claudio Travesti". "Amore mío, escuchame una cosa. ¿Viste que inventaron un chat en el que yo estaba tirada como en cuatro patas? Yo no hago esas cosas. Te voy a contar: yo lo tengo a mi marido como ‘Claudio Travesti’ porque se come un trava. Entonces, como se come un trava, yo lo tengo como ‘Travesti’”, expresó en un audio que le envió a Ángel de Brito.

Pero sus poco felices grabaciones no terminaron ahí: "Terminan las mentiras, mentiras para el lado de los travas. Claudito Paul, pará de comer travas" ; "Claudito Pajarito, ¿cuál es el trava que te has comido más bonito?”; "Pará de pasearte con el travelo, se te cagan de risa en tu puta cara. Es más, el pajarraco travelo que tenés al lado, que parece un cuervo, un día te va a cagar en la cara”, expresó luego. ¿Fueron mensajes con los que quiso referirse a Sofía Bonelli, el nuevo amor de Caniggia? Mariana sigue desbarrancando.