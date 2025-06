La tremenda y asquerosa confesión de Rolando Barbano sobre su intimidad

"¿Te pasó de tener que recurrir a alguno que estaba para lavar porque no tenías más?", quiso saber Micaela Vázquez. "Claro... Viste cuando te sentís que estás revisando el tacho de basura en donde tenés la ropa sucia y decís 'uy, me olvidé de lavar', y ya lo diste vuelta varias veces el que venís usando...", le contestó el periodista.

Rolando Barbano El comunicador contó detalles sobre lo que hace cuanto no tiene ropa interior limpia.

Acto seguido, el comunicador aseguró que, si no encuentra ropa interior, usa los pantalones "comando": 2Jean directo. Cuando me siento sexy y atrevido, no uso. Si tenés una cita, por ahí querés sentirte un poco más juguetón..."