La tierna publicación con la que Rocío Marengo confirmó su embarazo: "Te buscamos mucho"

Los famosos no tardaron en dejar su comentario para felicitar a los flamantes papás: "Acá estamos esperándote . Felicitaciones amiga, me pone muy feliz te quiero", expresó Micaela Viciconte, también quien le dejó sus felicitaciones fue Claudia Villafañe: "¡Qué felicidad! Me imagino a esa abuela tejiendo sin parar! Los quiero mucho!".