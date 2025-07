La Cuerpo sufrió amenazas tras filtrar los chats hot con Mauro Icardi: "Ya hablamos lo que van a hacer si..."

La Cuerpo sufrió amenazas tras filtrar los chats hot con Mauro Icardi: "Ya hablamos lo que te van a hacer..."

Pero, La Cuerpo utilizó su canal de Instagram para comentar el por qué de su decisión: "Lo tuve que cortar, me hablaba mi abogado. Se fue de las manos, filtraron la dirección de mi casa, cosas personales mías. Se fue de las manos, no me voy a exponer. La verdad que, que tiene que ver una cosa por la otra. No voy a correr riesgos".

Imagen de WhatsApp 2025-07-27 a las 19.12.49_82704e1c Los supuestos mensajes de La Cuerpo con su abogado. Créditos: Instagram / jazminlacuerpooficial1

Luego, evidenció la conversación con su abogado, el cual le advierte que no avanzara con sus declaraciones: "Te dije que lo apagues, no lo prendas, ni se te ocurra hacerlos escuchar. Metiste la pata con pasarle el audio y las capturas de China al productor de C5N. Ya hablamos lo que van a hacer si te graban el vivo".