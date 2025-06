Jorge Rial destruyó al Gordo Dan tras apoyar el ataque de Donald Trump a Irán: "Gordo chupaver*"

En su cuenta de X (Ex Twitter), Daniel Parisini expresó: "Sigan chupando pij*... Occidente está vivo". Pero esto no fue todo, ya que luego volvió a compartir un nuevo posteo y lo hizo sin filtro alguno.

"El peor tipo de zurdo es el que banca a los cabeza de toalla por MIEDO a que nos bombardeen por "culpa" de que el Javo (Milei) tome posicionamiento moral en el conflicto mundial más importante del momento". Este tipo de mensajes fue lo que desató la ira de Jorge Rial , quien no dudó en salir al cruce con toda su furia.

El conductor de Argenzuela, citó uno de los mensajes y comentó: "Anda a poner el cuerpo, gordo chupaver*. Vos y el inútil que te hace paj* todas las noches. ¿Tienen pelotas? Vayan. Cagones. Pero llévense una guerra que no queremos, no nos pertenece y nos chupa un hue...".

Un usuario respondió a este fuerte poste y expresó: "Muy críptico, Jorge, aclara si te cae bien o no el Gordo Dan, que no termina de quedar claro". Fue allí donde Jorge Rial, con un tono más bajo y sin insultar, comentó: "Me caen mal los que se hacen los guapos atrás de una compu en Villa Urquiza. Vayan y pongan el cuerpo".