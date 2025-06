Homero Pettinato enfrentó las fuertes críticas luego de su debut en El Trece

"Al fin debuté. Desde el adolescente que estaba esperando el momento que se dé el debut, y se dió. Yo no lo vi, yo hago oídos sordos a todo. Me baso en mi Instagram, el cariño de la gente, que fue muchísimo. No pregunto ni por rating, ni por repercusiones, y creo que... Y el canal respetó eso también, nadie me dijo nada. Me pone un poco nervioso, la verdad", confesó Pettinato al cronista de Intrusos (América TV) tras su debut en El Trece.