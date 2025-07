Tras la noticia, comienzan a hablar quienes representan a las diversas partes implicadas, como es el abogado de Lizy Tagliani, Lino Cardozo . El letrado fue contundente ante el tema: "Me han pedido cosas durante todo el día de hoy, yo no les transmití ningún documento. Si bien hoy se levantó el secreto de sumario, ese sumario es para las partes, es decir quienes estamos en este proceso".

Luego, Luis Brever lee una textual del documento: "En este acto, aportamos un video de Lizy Tagliani que forma parte de un show, en el cual nombrada, hace mención de una violación a un menor. Aportamos otra captura de quien conocería este modus operandi de esta gente, sobre todo de como reclutaban a partir de la convocatoria para Gran Hermano (Club de Gran Hermano)".

Habló el abogado de Lizy Tagliani tras la grave denuncia de Viviana Canosa: "No se está investigando nada..."

Tras lo leído, Cardozo se expresó: "No se ha aportado absolutamente nada porque ese video es una performance artística. No aporta nada a la investigación. Cuando la fiscal hace lo que se llama requerimiento fiscal de instrucción, ella toma todo y no aparece nada contra Lizy Tagliani. No se está investigando nada que haya hecho".

Luego, el hombre aclaró que se tomaron cuatro a cinco personas del supuesto Club de Gran Hermano y comenzaron a investigarse, pero el círculo de los seis famosos no son investigados como tal.