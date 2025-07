Lo cierto es que tras esta repercusión, Fernanda Iglesias rompió el silencio en sus redes sociales: "Les voy a contar lo que pasó con todo este quilombo... Yo estaba un poco enojada con mentiras que se dijeron sobre mí, no voy a dar ningún nombre, se los tienen que imaginar porque no me quiero comer un juicio... Pero ustedes ya saben".

Fernanda Iglesias rompió el silencio sobre la supuesta infidelidad de un exjugador a una reconocida panelista:

"Yo no iba a decir nada, pero mintieron tanto sobre mí y me dejaron tan mal parada con cosas que no eran ciertas que enfurecí y pasó algo. Lo que pasó es que una de las partes involucradas se contactó conmigo, me dijo que no pusiera más nada, no me desmintió nada y yo le dije 'bueno está bien, no pasa nada, ya me desquité'", comentó Iglesias en sus historias de Instagram.