Felipe Pettinato, internado contra su voluntad: "Mi familia me traicionó"

Felipe Pettinato fue internado ayer por la tarde "contra su voluntad" según él mismo contó y aseguró que se siente traicionado por su hermana Tamara y por Roberto, su papá: "No hay razón para que logren lo que pretenden, que es encerrarme en una granja".

El actor fue en ambulancia, acompañado por su mamá, a la clínica Suizo Argentina, donde aún permanece: "Me siento traicionado por Tamara Petinatto, por Cecilia Carmen Nuteli (su madre) y por Roberto petinato", fue lo único que atinó a decir en diálogo con Los ángeles de la mañana, antes de ingresar a la institución, y el periodista dijo que había entrado con "un cuadro de excitación".

"Me siento traicionado; estoy en terapia intensiva, y me dicen que estoy acá por los controles solicitados por la médica psiquiátrica", le cuenta @Felipettinato a @AngeldebritoOk en #LAM pic.twitter.com/gIG33oTl9c — LAM (@LosAngeles_ok) 4 de julio de 2019

Más tarde, el hijo del ex Sumo envió un audio: "Clínicamente estoy perfecto, me hicieron análisis de orina, no tengo nada en el organismo ni alcohol. El electro salió excelente, aculturación en sangre bien, no hay razón para que logren lo que pretenden que es encerrarme en una granja de no sé qué… extrañaría mucho a mi hija si logran encerrarme pero no lo van a hacer".

Tras mirar el programa desde su habitación, Felipe decidió hablar en televisión y dio su versión de cómo fue que lo internaron: "Yo estaba en mi casa y de sorpresa cayó Tamara Pettinato, me extraño su visita porque no es para nada habitual y minutos después llegó una psiquiatra acompañada de un paramédico listo para inyectarme, lo cual no fue necesario".

Luego, lo trasladaron a la clínica, donde según contó, está solo desde anoche en una sala de terapia intensiva, sin ninguna de sus pertenencia. Además, explicó que él sufre "trastorno de déficit de atención con hiperactividad desde los seis años" y que ahora por una cuestión de dinero, no estaba tomando los medicamentos.

Sobre lo ocurrido anoche al llegar al instituto médico, dijo que permitió que su hermana y su madre estuvieran presentes durante la evaluación psiquiátrica: "Ellas se metieron a tratarme de drogadicto, de violento… en este momento de la familia en el que Roberto Pttinato no trabaja por decisión propia, hay un conflicto económico grande, hay una mudanza y estoy sin coche".

"Querer encerrarme dos años en una granja injustificadamente, me parece que deja muy en claro el trasfondo económico que se genera cuando alguien tiene plata en una familia que pasó tanta pobreza como la mía, como Roberto y mi mamá, él vendía sándwiches de milanesa en el subte. Yo estoy en mudanza, mi hermana esta en mudanza, mi padre está en mudanza, la jubilación de mi madre es poca y estuvo recibiendo ayuda de Tamara que yo no sabía. Dentro de la familia, es mi madre quien me ayuda con mi hija y con la relación que tengo con Sofía", agregó.