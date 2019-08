El último macrista: El Mago sin Dientes le pidió una audiencia al Presidente

Muchas son las críticas al Gobierno de Mauricio Macri después de la gran derrota en las PASO y la fuerte devaluación del peso de los últimos días. El día de la elección, llamó la atención una imagen del Mago sin Dientes quedándose solo en el búnker, cuando ya se habían ido todos.

En el contexto de dificultad, el artista le pidió una audiencia particular al Presidente: “Señor Presidente Mauricio Macri. Soy un fiel votante suyo quiero pedirle la posibilidad que me reciba en Casa Rosada para expresarle mis ideas y las de muchas personas que me hablan a diario en varios lugares, me gustaría que pueda escucharme. ¡Gracias!”

