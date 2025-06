El secreto de un participante de La Voz Argentina que nadie esperaba: "Nací biológicamente mujer"

Para finalizar, el joven contó su proceso de transición: "No siempre fui Benjamín , fui descubriéndome de grande, no fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y desde ese lugar, elegí tomar el paso de vivir la vida que realmente quiero, y la música me acompañó en todo ese proceso".

El secreto de un participante de La Voz que nadie esperaba y la historia detrás de su casting: "Nací mujer"

Resultado en el casting a ciegas

Con "The way you make me feel", el joven dio vuelta tres de las cuatro sillas del jurado, siendo los Miranda los primeros en hacerlo. "Es una canción muy difícil, la llevaste increíblemente bien. Tenemos mucho en común", expresó Ale Sergi.