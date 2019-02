El perfil más político de Lali Espósito para la portada de de la revista Vogue

Lali Espósito llegó a la tapa de la última edición de la prestigiosa revista Vogue Latinoamérica y habló de su vida, su carrera y el impacto de las redes sociales.

"Yo empecé en el mundo de la actuación y la música desde muy pequeña y lo hice sin que existieran las redes sociales. Soy de esa generación que hemos visto y aprendido a trabajar utilizando las redes sociales. Creo que, en ese sentido soy un poco 'old school', tuve una escuela diferente sobre cómo mostrarme artísticamente. Hoy aprendo a hacerlo con las redes sociales y entiendo la magnitud que tienen y cómo ayudan a un artista moderno a expandirse, a llegar a otros países y a cruzar fronteras. Yo vengo del sur y las he usado para salir al mundo", aseguró la actriz y cantante.

"Tantos millones de seguidores sí, es importante, pero más lo es no dejarte aturdir por esa magia que tienen las redes. No hay que confundir eso con el trabajo duro de las canciones, del estudio y de dar a conocer toda la parte musical. Creo que son dos caminos que si bien se conectan, también van por rutas separadas. Uno tiene que estar atento a ambas cosas, a generar un buen contenido de redes sociales, pero a la vez poner atención al trabajo artístico, que es lo más importante", agregó.

"Amo a Argentina y me duelen mucho las cosas que pasan. Así que, si puedo ayudar de manera individual, lo voy a hacer. Como ciudadana, así sea abogada o trabaje en un quiosco; no solamente por la dicha de poder decir algo y que lo escuche mucha gente, me parece importante hablarlo, sobre todo, como mujer", afirmó Lali sobre la actualida del país.

"Creo que tengo la posibilidad de que mi mensaje lo escuchen muchas mujeres y no puedo hacer oídos sordos a lo que sucede. Sobre todo cuando veo de lo que sucede en mi país en el cual hay mucha violencia de género, hay mucho machismo y todavía hay mucha gente que sufre desigualdad por su condición sexual. Tengo la oportunidad de hablar por muchos que no pueden y tener una cámara en frente y, con mucho respeto, uso esas armas para dar un mensaje. Hay cosas que me parecen muy graves, que han llegado a un límite muy extremo, y que bueno, hay que usar los medios que uno tiene para gritar o ayudar a quienes no pueden hacerlo", completó con firmeza.

.

Y continuó: "La gente tiene mucho miedo de expresarse por los gobiernos que tenemos. El miedo es el enemigo del ser humano. Las críticas no me frenan. Creo que tener un ego bien acomodado es importante para enfrentarte a los resultados que uno hace y dice. Mi tarea principal es ser una artista y lo que hago es utilizar esa plataforma para construir algo que me parece interesante para Latinoamérica y Argentina. El foco es usar el arte que es tan sanador".

Sobre el final, la actriz y cantante habló de su legado: "Quiero dejar huella como artista por haber sido verdadera. Que la gente vea que una niña que nació y creció en un barrio humilde de Buenos Aires puede llegar al mundo y seguir siendo la persona que es en esencia. Quiero que la gente se acuerde de mí por eso".

Fotos: Vogue Latinoamérica.