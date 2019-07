El insulto de Charlotte Caniggia tras ser acusada de "plantar" a los niños de un merendero

Charlotte Caniggia fue acusada de haberle fallado a los niños del merendero Panza caliente de Córdoba, luego de no ir a visitarlos en una corta estadía de la mediática en Córdoba.

Ella y su hermano Alexander viajaron allí para declarar en la causa contra "lesiones y amenazas" que se abrió durante la temporada de verano. De paso, la mediática iba a visitar a los niños que representa en el Súper Bailando. Pero nunca llegó.

"Es un circo de la prensa. Aclaré que no pude asistir porque tuve que cambiar de abogado. La causa es mucho más larga y tuvimos que explicarle todo el tema al abogado nuevo, que no estaba al tanto. La próxima vez que vaya a Córdoba voy a ir a visitar el sueño", explicó Los Ángeles de la Mañana.

Más furiosa, luego apuntó contra otros colegas. "Me importa el sueño y tampoco me parece bien que me juzguen porque no haya podido ir, cuando la mayoría de los participantes nunca va y les chupa un huevo todo. Me quieren tirar mierda y los demás no tuvieron ni los huevos de ir a ver el sueño. Por lo menos yo dije ‘voy a ir a visitarlos’", aseguró.

En Twitter, una integrante del merendero publicó una foto de los 200 chicos esperando la llegada de Charlotte. "¿Estás son las personas que te están esperando en el merendero, ¿te acordás? Hacemos de cuenta que no cancelaste, flaca, y te esperamos un rato más", la increparon.