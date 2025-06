El fuerte escrito que Mauro Icardi le dedicó a sus hijas y le envió a la Justicia para liquidar a Wanda Nara

En un extenso escrito de 20 páginas, Mauro Icardi expresó su desesperación ante su inminente regreso a Turquía. Luego de la medida cautelar impuesta por el juez respecto a sus hijas, la cual Wanda Nara incumplió recientemente, el futbolista no lo dudó y redactó una potente carta que le envió a la Justicia .

"Soy un hombre de 32 años que desde mis 19 prioricé mi rol paternal", comenzó Icardi el mencionado texto, detallando cómo se instaló en Argentina en noviembre de 2024 para recuperar a las hijas que tiene en común con Wanda Nara . Allí, relató el dolor de escucharlas llorar porque no pudieron acompañarlo en la celebración de un título con su club.

Con tono confrontativo, el delantero interpeló al juez exponiendo: " Ni usted ni Wanda Nara van a poder elegir mi pareja ". Criticó la interferencia judicial en su vínculo familiar y denunció que sus hijas fueron "inoculadas de odio" al ser alejadas de él y de Eugenia Suárez. "Me castigan por ser correcto, mientras a ella se la premia por desobedecer", afirmó.

Mauro Icardi liquidó a Wanda Nara en la carta que le envió al juez Hagopian

Mauro Icardi y la China Suárez.jpg Mauro Icardi expresó la angustia que siente por casi no haber visto a sus hijas en 7 meses. Instagram @mauroicardi

El deportista reveló que Nara acumula multas por $240 millones por incumplir órdenes de la Justicia. "Estoy condenado cruelmente", insistió, defendiendo su relación con Suárez: "Me enamoré de una mujer. No me avergüenza". Cuestionó que su exesposa difundiera documentos privados y acusó al magistrado de parcialidad.

El conflicto escaló con Icardi exigiendo no solo la custodia, sino también el derecho a estar con su actual pareja durante las visitas. "Rogué, me humillé –confesó–. Pero no permitiré que destruyan mi familia". La batalla legal continúa, mientras ambos lados se preparan para nuevos enfrentamientos en los tribunales.