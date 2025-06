El fuerte enojo de Soledad Pastorutti con Luck Ra en La Voz Argentina:

Uno de los primeros concursantes en pisar el escenario mayor fue Nicolás Armayor quien conmovió a todos interpretando la canción de folclore titulada "El Pastor". Quien se dio vuelta inmediatamente fue Luck Ra , pero antes de hacerlo bloqueó a Soledad Pastorutti para que no sea elegida.

Pero esto no fue todo, ya que Nicolás confesó luego de su interpretación que es fanático de La Sole y esto generó una gran decepción, ya que que no podía creer la decisión que tomó su compañero. Sin filtro, la exitosa artista, expresó: "Me cag* la vida".