El detalle del que pocos se percataron en las fotos de Barbie Vélez en bikini

Barbie Vélez posó sexy y divertida en la playa para publicar las imágenes en las redes sociales pero hubo un detalle, del que solo se dieron cuenta unos pocos, que no pasó desapercibido: la morocha tiene un dedo del pie fracturado.

La actriz pasa unos días de descanso junto a su novio Lucas Rodríguez y su mamá Nazarena Vélez en Camboriú. Allí, posó en el mar y en las últimas fotos que posteó la modelo se la ve con el pie vendado.

¿Qué le pasó? Después de algunos comentarios, la actriz hizo un nuevo posteo para contar lo sucedido:

“¿Se nota el dedo? Nooo cero! Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol (no es lo mío claramente). Hoy nos tocó día de lluvia! En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto”, escribió mostrando ahora su dedo del pie izquierdo lesionado.

Fuente: Primicias Ya