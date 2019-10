El cruce en vivo entre Mica Viciconte y Sofía Zámolo: "...te pido que te ubiques"

Durante la última edición de Incorrectas, las panelistas Mica Viciconte y Sofía Zámolo tuvieron un fuerte enfrentamiento que dejó en evidencia la mala relación que tienen.

"Opino como Zámolo, para mí ella quiso expresar", dijo la pareja de Fabián Cubero. Su compañera de panel la interrumpió y con tono irónico le dijo: "Qué lindo nombre me pusieron mis papás: Sofía me llamo". Sorprendida, Viciconte le respondió: "¿Qué pasó? Ay, Dios. Cada vez que digo algo, ¿siempre tenés que responder?".

Luego, Sofía le aclaró que prefería que la llamaran por su nombre no por su apellido. Sin embargo, su colega le contestó que no era una falta de respeto decirle "Zámolo". Incluso, Moria Casán aseguró que desde que comenzó el programa siempre había llamado a sus "vayainas" por el apellido.

"Faltar el respeto es decir que es tonta, rubia, eso es desmerecerla. Pero te digo por tu apellido. Si no te gusta tu apellido, lo siento", argumentó la ex participante del Bailando. Sofía reconoció que no se trataba solo de su manera de llamarla y reveló que en otras oportunidades ya se había sentido atacada por ella.

"Viene desde hace un par de programas, en los que en algún momento yo doy mi opinión y he sentido algunos ataques por parte de Mica. Al principio del programa, cuando yo entré, ella me decía ‘Zámolo, Zámolo’ y yo no la conozco. La trato de ‘Micaela’ por una cuestión de respeto. Para mí llamar por el apellido no es respetuoso", dijo muy enojada.

"Tenés muchos mambos… No te estoy faltando el respeto. No te ataqué. Evidentemente tenés algo personal, por que yo me estoy enterando recién de esto", dijo Viciconte. "No tengo ningún mambo, yo no te falto el respeto y te pido que te ubiques. El otro día me faltaste el respeto cuando salí a hablar de Silvina, yo estaba dando una opinión y me saliste a atacar... Nunca te conocí hasta que llegué acá al programa", finalizó Zámolo.

Fuente: Teleshow