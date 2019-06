Marcela Baños estuvo como invitada en " Intrusos" para reclamar que Aptra no discrimine a "Pasión de sábado" y terminó haciendo una fuerte revelación. La conductora contó que cuando tenía 21 años fue violada en varias oportunidades.

"Yo me tomaba el colectivo y llegaba a una casa chorizo y conocí a dos mujeres y a dos hombres. Me hacían como que me iban a enseñar a desfilar, me ponían libros en la cabeza. Yo era una chica de 21 años. En un momento me daban un té y me drogaban. Después de eso me decían 'vamos a relajarte' y yo caía totalmente dormida en esa camilla. Y eso no sucedió una sola vez, sino varias veces porque una vez me desperté y tenía a una persona encima", reveló entre lágrimas.

"Es terrible para una mujer aceptar que fue violada", agregó. Además, aprovechó para explicar por qué decidió irse del programa cuando Luis Ventura contó que había tenido un hijo extra matrimonial.

"No podía encarar al otro día cómo él había hablado de esa mujer, yo no tengo nada contra él personal lo dije mil veces, pero no podía hacer oídos sordos. Me pareció que lo mejor era irme porque no la podía caretear. Hoy lo puedo hablar porque tengo 43 años y tengo las cosas ordenadas en mi cabeza", detalló.

Además, aseguró que "Pasión de Sábado" la salvó. "Fue una salvación, la cumbia siempre me dio alegría y momentos de mucha familia".

"Yo estoy segura de que me salvé de una (red de) trata. Yo me tuve que preguntar un día '¿Esto me pasó? ¿Es real?'. Pasé por situaciones muy oscuras, oscurísimas. Mis viejos se están enterando en este momento. Es muy difícil contárselo a sus padres. Tuve que sacar la fuerza de donde no la tenía. No se lo pude decir a nadie. Antes te juzgaban, no es como ahora", concluyó.

Fuente: Diario Show