Desgarrador: el fuerte y triste relato de Raúl Lavié sobre el día que falleció su hijo

El reconocido cantante y compositor Raúl Lavié estuvo presente en el Diario de Mariana (América) y allí recordó a su hijo Leonardo, que falleció en enero de 2019 a los 45 años, reveló que esa misma noche se encontraba de viaje a Mar del Plata cuando se enteró del triste deceso.

Raúl comentó en un momento de la entrevista que en estos momentos prefiere "saber que tenemos un momento en el que está la muerte inevitablemente". Sin embargo, el artista también asumió: "Cuando uno tiene hijos, piensa que te vas a ir primero".

Asimismo, explicó que hubo una especie de duelo anticipado en su familia: "Cuando él (su hijo) se dio cuenta de que su enfermedad era grave, me dijo 'Papá, yo ya no puedo'. En ese momento me di cuenta que ya estaba, que no había vuelto. Durante su enfermedad pudo ver una obra y se divertía muchísimo viendome en comedias".

En otra parte de la charla con Mariana Fabbiani, subrayó que "lo primero que pensé, fue en seguir adelante. Lo hablé con él y me dijo 'Papá, si algo me pasa y vos estás trabajando, seguí adelante'. Pienso exactamente lo mismo, si no me hubiera subido al escenario, el mismo día que falleció, no sé cómo hubiera pasado a ser un tipo normal".