Black Mirror estrena avance de cada uno de sus nuevos episodios

El próximo 5 de junio regresa a la pantalla de Netflix la exitosa serie Black Mirror con 3 nuevos episodios. Ahora, luego de haber estrenado el primer trailer completo, es el momento de que cada una de las nuevas historias presenta su propio adelanto.

Smithereens, protagonizado por Andrew Scott, Damson Idris y Topher Grace se centra en un taxista cuyos planes se vuelven el centro de la atención del público en un día que rápidamente se sale de control.

Striking Vipers, con Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie, Pom Klementieff y Lidi Lin, cuenta la historia de dos amigos de la universidad que vuelven a reunirse, provocando una serie de eventos que podrían alterar sus vidas para siempre.

Rachel, Jack and Ashley Too sigue la vida de una adolescente solitaria que anhela conectarse con su estrella de pop favorita, cuya encantadora existencia no es tan rosa como parece. Es protagonizado por Miley Cyrus, Angourie Rice y Madison Davenport.