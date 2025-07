El tema fue desglosado en Intrusos (América TV), en donde se explicó el por qué de la decisión del hombre: "No quería que sus hijos estén lejos de sus hermanos y que cambien la actividad diaria que tienen, asique decidió que la China Suárez no se los lleva". Mientras tanto, la actriz no mantiene comunicación con el actor y se comentó indignación de su parte.

Con respecto a la China Suárez, fue tajante: "La madre tiene todo el derecho del mundo de poder viajar, acompañar a su pareja, y los hijos tienen todo el derecho del mundo de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener su rutina. Le vamos a encontrar la vuelta".

Benjamín Vicuña habló tras de impedir el viaje de sus hijos con la China Suárez: "Mis hijos viven acá..."

Con respecto a la posibilidad de que los niños viajen a Turquía, el actor no supo responder con claridad: "Mis hijos viven acá, y yo vivo acá por mis hijos. Ponerme en una situación que va a pasar es ridículo, no me gusta tener que estar dando explicaciones, llevo seis meses... No es un tema que me corresponde, pero si mis hijos. Ojalá que podamos sacar esto, mis hijos no son personajes de espectáculo".