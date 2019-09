Batalla por el streaming: NBC anunció su servicio on demand

Ya se ha vuelto algo de todos los días la llegada de una nueva compañía que prueban suerte con las plataformas digitales. Ahora es el turno de NBC Universal que se sumó al negocio y anunció Peacock, su propio servicio de streaming.

El servicio que debutará en USA en abril de 2020 ya planea un reboot de Battlestar Galactica de la mano de Sam Esmail (Mr. Robot), revivals de Salvados por la Campana (Saved by the Bell, 1989-1993) y Punky Brewster (1984-1988) y una segunda película de Psych, entre otras cosas.

The Office estará exclusivamente en Peacock a partir de 2021 y se sumará a otras series de la cadena, como Bates Motel, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, Downton Abbey, Everybody Loves Raymond, Frasier, Friday Night Lights, House, Keeping Up with the Kardashians, The King of Queens, Married with Children, Monk, Parks and Recreation, Parenthood, Psych, Saturday Night Live, Superstore, 30 Rock, Top Chef y Will & Grace.

En cuestiones de cine, se incluirá todo lo producido por Universal Pictures, Focus Features y DreamWorks Animation, es decir, cosas desde Volver al Futuro a American Pie, pasando por la saga Bourne, Rápido y Furioso y muchas más.

Por ahora se desconoce si el servicio llegará a otros países.

Fuente: La Cosa Cine