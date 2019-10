Alejandro Lerner se fracturó una mano y cancela su gira por Mendoza

"Hola mis queridos amigos de San Juan y Mendoza. Pedirles disculpas porque tomamos la decisión de suspender la gira de este fin de semana. Tengo una mano rota. Pensé que iba a poder, pero no están dadas las condiciones. Vamos a reprogramar las fechas. Me rompí un dedito, me duele. Les pido disculpas nuevamente", comentó Alejandro Lerner en un video que subió a sus redes sociales para confirmar la cancelación de su presentación en Mendoza.

Los conciertos en nuestra provincia estaban pautados para este próximo viernes 11 (Teatro Roma, San Rafael) y sábado 12 (Teatro Plaza) en el marco de su gira Juntos para Siempre.

Desde la producción confirmaron a MDZ que la reprogramación de las fechas ya están dispuestas para el 22 de noviembre (Teatro Roma) y 23 de noviembre (Teatro Plaza).

Las entradas adquiridas para los shows cancelados son válidas para las nuevas funciones.

También fue confirmado en las redes sociales por el productor local Tito Videla, encargado de la Productora de Espectáculos Power Play.