A lo Maxi Trusso: Trueno se tiró del escenario en España y nadie lo atrapó

El panelista de Ángel de Brito no dudó en describir el incómodo momento que vivió el artista en pleno recital, con detalles que generaron revuelo. "Se tiró en un ataque de 'bueno, agárrenme' y los gallegos no entendieron, no lo atajaron. Subió un poco malhumorado, se retiró del escenario, fue medio tensa la situación", relató Ochoa, dejando por seguro que la idea del rapero no salió como esperaba.