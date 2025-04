¿Reconciliación en puerta? La foto que enciende los rumores del regreso entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Wanda Nara no deja el centro de la polémica, si no es por una cosa, es por otra. Recientemente, la empresaria se mostró elegante y feliz durante el desfile del teatro Broadway en Buenos Aires. Sin embargo, sus palabras no pasaron por alto para algunos usuarios que siguen al pie de la letra la vida de la "Bad Bitch".

La cantante fue consultada sobre un posible retorno con su ex pareja, Mauro Icardi, y si bien al principio negó esa posibilidad, enseguida aclaró: "No, nunca más, nunca se sabe". Y luego citó un ejemplo cercano: "El papá de Mauro estuvo, mi suegro iba a decir, bueno, todavía estoy casada. Mi ex-suegro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca".

Dejando los rumores al frente de la puerta, fue cuestión de horas para que los internautas iniciaran la especulación que cualquiera habría tenido frente a las ambiguas declaraciones de la empresaria: ¿Wanda y Mauro, juntos de nuevo? Pero, no solo sus frases provocaron dudas.

Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), realizó un posteo con una comparación que podría afirmar un futuro regreso: "Wanda se puso el anillo de boda de Mauro?", se lee en conjunto con una foto que evidencia el paralelismo del presente y el pasado.

Año 2014, en el casamiento del futbolista y la empresaria. Créditos: X / @pepeochoa88

En las fotos se puede apreciar el mismo anillo que portaba Mauro Icardi en 2014, en la mano de Wanda Nara en pleno 2025 y separados. El futbolista está en pareja actualmente con Eugenia "la China" Suárez.

La última aparición pública de Wanda Nara. Créditos: X / @pepeochoa88

Los comentarios en la publicación del panelista no se hicieron esperar, y los seguidores de esta novela no tardaron en contestar al espejismo: "El anillo de boda de Wanda es un solitario, pero el anillo de Mauro era una alianza. Wanda solía usar su alianza como un accesorio, pero no ha usado el solitario desde que se separaron", "Para mí están hablando de nuevo", "Todavía estoy casada se toca la cara y 'pum', el anillo".

Cabe recalcar que, la ex pareja se encuentra bajo procedimientos judiciales por la tenencia compartida de las hijas, Francesca e Isabella, además de las múltiples denuncias realizadas entre ambos personajes. Dicha historia está lejos de tener un pronto desenlace.