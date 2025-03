El contundente descargo de Estelita Muñoz, ex de Luis Ventura: "Yo no fui una vaga mantenida y quiero aclarar..."

Estelita Muñoz, exesposa de Luis Ventura, hoy en día no está trabajando para ningún programa de televisión. No obstante, Muñoz realiza videos en vivo en su cuenta de Instagram, en los que enseña diferentes recetas de cocina, pero además opina de distintos temas.

Y ahora, la ex del periodista, hizo un contundente descargo en uno de los vivos que hizo en la red social.

Muñoz hizo una tajante aclaración en un video en vivo en Instagram.

Todo comenzó cuando una seguidora le consultó si ya había salido una entrevista que le hicieron en la semana. "No, yo ya les voy a avisar para que la vean. ¡Me vinieron a sacar unas fotos acá, que no sé cómo habré salido! Pero bueno...uno es grande. Les va a gustar, porque hablo de mí, muestro mis fotos de todos mis trabajos. Porque yo no fui una vaga mantenida y quiero aclarar que yo siempre trabajé. Tengo todos esos recuerdos, de Galán, Sapag, Mario Sánchez, Javier Portales, trabajé con todos los grandes", lanzó tajante Muñoz.

Facundo Ventura, su hijo, se encontraba grabando el vivo y aprovechó las palabras de Estelita para agregar: "De hecho dejaste de trabajar para criarnos a Nahuel y a mí".

Facundo Ventura añadió que su madre dejó de trabajar para cuidar de él y su hermano.

"Claro, cuando quisimos tener hijos, que los dos lo deseamos, yo me dediqué a criarlos, por eso dejé de trabajar, si no hubiera seguido. De todas maneras cuando Facundo tenía un año y no venía bien la cosa, porque estábamos pagando esta casa, yo volví a trabajar con Galán. Para aquellos que dicen que soy una mantenida, quiero aclararles que siempre trabajé y cuando dejé fue porque primero estaba mi familia", expresó la mujer.