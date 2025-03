Preocupa la salud mental de Karla Sofía Gascón, la actriz de Emilia Pérez duramente criticada en la contienda por los premios Óscar: "Sorprende que siga viva"

Karla Sofía Gascón vive uno de sus peores momentos. Parece una paradoja: la protagonista de la película Emilia Pérez está nominada al Óscar a mejor actriz. Y este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles puede convertirse en la primera persona trans en conquistar un galardón de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Pero los polémicos mensajes en redes filtrados durante el último mes desdibujaron por completo el presente de la española. Karla Sofía Gascón fue y es duramente repudiada por sus dichos sobre la comunidad negra de Estados Unidos y el Islam. El momento que vive la actriz es tan duro que un reconocido periodista de cine llegó a asegurar que es un milagro que Gascón "siga viva".

El impactante mensaje sobre la salud mental de Karla Sofía Gascón

De acuerdo al periodista Seven Graham, quien escribió en la prestigiosa revista The Hollywood Reporter, Karla Sofía Gascón atraviesa una fuerte depresión como consecuencia del repudio generalizado que sigue recibiendo por los polémicos mensajes publicados en redes que se filtraron días atrás. "Me sorprende que ella siga viva", se lee en la columna.

"Como terapeuta, me sorprende que ella siga viva”, fueron las palabras exactas de Graham. “Debe tener una familia increíble y una práctica espiritual profunda con su comunidad budista Nichiren sangha en España", aporta el columnista sobre la vida de la artista.

Cabe señalar que el columnista de The Hollywood Reporter también pertenece a la comunidad trans. Escribió esa columna no solo como especialista en cine sino basado en su propia historia. Lejos de sonar amarillista, el fragmento en el que refiere a la hipotética muerte de la actriz se apoya en una triste estadística que el autor conoce de primera mano. "Más del 40 por ciento de los adultos trans han intentado suicidarse", se lee en el texto citado.

Las nominaciones para los Óscar 2025 convierten a Emilia Pérez en candidata a tener una gran noche este domingo en Los Ángeles. La cinta dirigida por el francés Jacques Audiard tiene chances de ganar la estatuilla mayor, la que premia a la mejor película.

Los polémicos mensajes de Karla Sofía Gascón en redes sociales

La noticia explotó a inicios de febrero. La protagonista de Emilia Pérez fue tendencia por la filtración de viejos posteos en X (cuando la red social aún se llamaba Twitter). En varios mensajes, Karla Sofía Gascón se burla del movimiento Black Lives Matter, un movimiento que lucha contra el racismo y la violencia policial contra los negros, y del Islam.

La ola de repudio contra Karla Sofía Gascón fue avasallante. A la actriz le reclamaban en redes que renunciara a su nominación para los Óscar 2025. Está nominada al premio de mejor actriz junto a Cynthia Erivo (Wicked), Demi Moore (La sustancia), Fernanda Torres (Aún estoy aquí) y Mikey Madison (Anora). Sin dudas, Emilia Pérez es una de las películas con más chances de ganar un Óscar.

Según Seven Graham, Netflix es responsable directo del momento que le toca vivir a la protagonista de Emilia Pérez. La firma estadounidense, dueña de los derechos de la película dirigida por Jacques Audiard, "la entregó a los lobos".

"Francamente, estoy disgustado de que Ted Sarandos y Netflix la hayan arrojado a los lobos, sin el apoyo de su equipo de relaciones públicas. Deberían rendir cuentas por no haberla evaluado adecuadamente y por no prepararla mejor para manejar las consecuencias", se lee en la columna del periodista.