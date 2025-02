Georgina Barbarossa se metió en la polémica de Jésica Cirio y la cuestionó fuertemente

Jésica Cirio se encuentra en un verdadero escándalo luego de la polémica que se generó con Elías Piccirillo, su esposo. En medio de todos los rumores de separación quien se animó a opinar sobre la situación fue nada más ni nada menos que Georgina Barbarossa quien la entrevistó en su momento por la polémica con Martín Insaurralde.

Fue en "A la tarde", programa que sale al aire en América, donde fueron a buscar a la conductora de "A la Barbarossa" que gentilmente frenó para charlar unos minutos y opinar sobre la tensa situación en la que se encuentra Jésica en estos momentos debido al escándalo de Piccirillo.

"Yo no tengo ningún vínculo con ella, después de La Peña de Morfi no tuvimos ningún vínculo y es más, yo no fui invitada al casamiento", comenzó diciendo luego de que la cronista le preguntó si mantenía contacto con la modelo. También se refirió a la entrevista que le realizó por la polémica con Martín Insaurralde.

"Yo fui directa, después me dijeron que ella se sintió incómoda. En el momento le pregunté si le molestó algo y me dijo que no, no era mi intención herirla", confesó la conductora. Luego se metió de lleno en su relación actual con Elías Piccirillo y allí la opinión de Georgina fue tajante.

La fuerte opinión de Georgina Barbarossa sobre Jésica Cirio:

"Tiene mal ojo para elegir (a los hombres) que querés que te diga. Siempre está metida en unos bretes espantosos, no es lo que yo le recomendaría si fuese mi hija", cerró de manera contundente Georgina Barbarossa sobre la polémica en la que se encuentra Jésica en estos momentos.