Wanda Nara aún estando imputada continuó promocionando apuestas online de un sitio ilegal

A pesar de estar imputada por captación de apostadores, Wanda Nara sigue promocionando plataformas de apuestas online ilegales, haciendo anuncios en sus redes sociales para seguir atrayendo posibles clientes.

Este lunes los seguidores de Wanda Nara, luego de ver las historias del rompimiento de su relación con L-Gante, se encontraron con la promoción del sitio HITITBET, que había sido bloqueado por la justicia ya que no contaba con licencia para ofrecer ese tipo de servicios, la medida fue dictada por el Juez Gonzalo Rúa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°6.

Las 3 historias de Wanda Nara promocionando el sitio ilegal de apuestas online. Foto: Instagram @wanda_nara

En las tres imágenes promocionales se mostraba a Wanda Nara incentivando a sus seguidores para que jueguen al casino o a la ruleta en el sitio de apuestas online bloqueado por la justicia.

La acusación que pesa sobre Wanda Nara, fue por la infracción al artículo 301 bis del Código Penal que establece una pena de entre tres y seis años de cárcel para aquella persona que explote, administre, opere o de cualquier manera organice, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae sobre el sitio de apuestas online confirmaron: “Es un sitio ilegal que van modificándole el dominio constantemente pero los influencers saben que no deben hacerlo. Está vinculado a la ludopatía infantil porque permiten apostar a menores de edad. A Wanda le pagarían un porcentaje por cada apuesta”. A lo que los especialistas agregaron: “Como ella fue imputada, no puede decir ‘no sabía que no podía promocionarlo’. Sin embargo, sigue haciéndolo”

Los influencers que también han sido imputados son: Traniela Campolieto, Florencia Vigna, Morena Rial, Romina Uhrig, Williams López, Agostina Spinelli; Federico Farías; Emmanuel Vich, Camila Lattanzio, Mathías Nicolás Vasile, Marito Laurens, Joaquín López y Alma Berezowski.