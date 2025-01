La estrategia de Maxi López al llegar al país cuando le preguntaron por el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi

En medio de la guerra cruzada entre Wanda Nara y Mauro Icardi, este viernes por la noche Maxi López llegó al país y en el aeropuerto de Ezeiza, fue abordado por la prensa que le preguntó sobre el escandaloso episodio que también involucra a la China Suárez.

Ante las cámaras, López apeló a la estrategia de decir que no estaba al tanto de lo que está pasando, para así evadir todo tipo de comentario sobre la disputa entre Nara e Icardi.

En vivo desde LAM (América TV), el movilero que cubría las instancias del regreso de Maxi López a la Argentina intentó obtener una declaración, pero el exfutbolista se limitó a decir: “Chicos, no me corresponde hablar, no sé nada de lo que está pasando".

Más allá de las preguntas del cronista sobre la situación de Wanda Nara y Mauro Icardi, el entrevistado insistió: "Está todo bien pero no quiero hablar del tema porque no estoy al tanto de nada”.

Maxi López eludiendo comentarios sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

De todas formas, sobre su vínculo con Nara, López aclaró: “Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos en privado. Con Wanda está todo bien. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Yo estoy con mis chicos, vengo de vacaciones”.

Recordemos que Maxi López y Wanda Nara se separaron en 2013 en medio de un sonado escándalo, pero con el paso de los años lograron limar asperezas, a tal punto que recientemente ambos posaron junto a L-Gante, cuando ella todavía estaba en pareja con el popular cantante.