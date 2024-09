Las últimas imágenes de Selva Alemán antes de su inesperada muerte y el desconsolado mensaje de Arturo Puig, su marido

La noticia de la repentina muerte de Selva Alemán impactó a su gran compañero de vida, Arturo Puig, y por supuesto a toda la comunidad artística. La pareja había participado hace poco más de una semana de la entrega de los Premios Sur, y además ambos recibieron recientemente una importante distinción en la ciudad de Mar del Plata.

La historia de amor entre Puig y Alemán comenzó en 1974, por lo cual la pareja llevaba medio siglo unida, y el pasado 26 de agosto los artistas asistieron a la mencionada gala del cine argentino que se desarrolló en el Teatro Colón.

Selva Alemán, hace poco más de una semana en los Premios Sur. Foto: NA.

Por otro lado, en Telefe Noticias (Telefe) la periodista Pilar Smith contó que pudo comunicarse con Arturo Puig, quien desconsolado le ratificó la muerte de Selva Alemán.

Arturo Puig y Selva Alemán, el pasado 26 de agosto en los Premios Sur. Foto: NA.

"Lo llamé y me atendió llorando, mucho no podía hablar. Me confirmó la triste noticia y me dijo que fue un infarto en su casa, de manera totalmente inesperada", detalló la especialista en espectáculos.

Luego la periodista agregó sobre la historia de amor entre Selva Alemán y Arturo Puig: "Hace poquito habían festejado 50 años de amor. Estaban juntos desde 1974 y se casaron en el 2001".

Por otro lado, el Director de Cultura del Municipio de General Pueyrredón, Francisco Taverna, compartió otra imagen reciente de Alemán y Puig recibiendo un reconocimiento en Mar del Plata.

El posteo del funcionario de Mar del Plata que distinguió a Selva Alemán. Foto: X @FranTaverna.

"Hace unos días reconocíamos a Selva Alemán y Arturo Puig, sin saber que este reconocimiento entregado por Mar del Plata iba a ser el último a ella. Una mujer encantadora, enamorada de nuestra ciudad. Una gran pérdida", escribió el funcionario.