Todos los mensajes ocultos en el video de la nueva canción de Lali Espósito

Lali Espósito es una de las artistas musicales más importantes del país, quien además se hadado el lujo de mostrar su talento como actriz en varias producciones internacionales. Pero además, ha sido blanco de varias críticas a partir de un tweet contra la victoria del ahora presidente Javier Milei en las PASO del 2023.

Luego de eso, el propio líder libertario apuntó contra la cantante, llamándola "Lali Depósito". Tras varios meses de este episodio, Lali sacó una canción titulada Fanático, donde parece apuntar contra el presidente y algunos de sus seguidores, que han continuado con las críticas hacia la artista.

A continuación, repasamos los mensajes y alusiones que hace el videoclip que acompañó el lanzamiento de la canción, dirigido por la propia Lali junto a Lautaro Espósito.

El Depósito

Lali en el depósito

El primero en ser notado por varios de los espectadores virtuales del video fue el hecho de que el video se grabó en un depósito, en un claro guiño al apodo despectivo que el presidente usó contra Lali.

Who the f... is Lali?

La remera de uno de los casteados

En su momento, también la ninguneó diciendo que él escuchaba a los Rolling Stones. Justamente esta frase la inmortalizó la propia banda británica, que utilizó una remera que decía "Who the f... is Mick Jagger?" burlándose de una supuesta pelea de egos entre el cantante y el guitarrista, Keith Richards.

¿Un guiño a Iñaki Gutierrez?

El video de Lali y la imagen de Iñaki a las afueras de la Rosada

En otro momento, aparece el actor Brian Sichel (quien partició en Argentina, 1985) en una posición que rememora a un momento en el que las cámaras de TN captaron a Iñaki Gutierrez, encargado de manejar las redes de Casa Rosada, fumando en las afueras de la misma.

El número de la discordia

Leyenda

El participante que parece representar a Javier Milei, por los gritos, la campera de cuero y las patillas, tiene también un número que esconde un reclamo. El 38900 surge de sumar los 30000 desaparecidos que se reclaman desde hace décadas, con los 8900 que reclamó la CONADEP en 1984.

El pancho y las papas

Lali come un pancho mientras el hombre le grita

Más sujeto a interpretación, Lali come un pancho con papas mientras la representación del presidente le grita. Ya sea por el dicho popular de "comérselo en dos panes" o hasta las papas y las críticas que recibió la máxima autoridad de la Iglesia de parte de Milei, no parece casual lo que tiene entre manos.

El que saca al gritón

Al hombre enojado se lo lleva el hombre del bombo

Cansada de escuchar sus gritos, al participante de la campera de cuero se lo lleva el que antes había estado tocando el bombo, con un piluso y una musculosa con la inscripción "Lali". Con un físico que muchas veces es usado a modo de burla para menospreciar ciertas manifestaciones, es justamente este personaje el que se saca del casting al enojado.

¿Una taza especial?

Sin mostrarla completamente, la taza esconde su mensaje

Por si fuera poco, la taza de la artista también tiene un dardo. Con un payaso impreso, el equipo de arte del videoclip no dejó pasar la oportunidad de usar la utilería para representar la canción.