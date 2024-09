La conocida conductora de Telefe que destrozó a Javier Milei con una sentida crítica

Entrevistada por Luis Novaresio en LN+, Georgina Barbarossa destrozó a Javier Milei con una sentida crítica, luego de que el presidente haya decidido vetar la ley de movilidad jubilatoria. La conocida conductora de Telefe contó qué le preguntaría al mandatario si tuviera la posibilidad de entrevistarlo, y no dudó en cuestionar la rigidez del plan del líder de La Libertad Avanza.

"Este no es el país que yo conocí. Nosotros vivíamos en un país rico, maravilloso, culto", comenzó Barbarossa en diálogo con Novaresio en +Entrevistas (LN+).

Georgina Barbarossa cuestionó la política de Javier Milei. Foto: Captura de video Telefe.

Consultada sobre qué le preguntaría a Milei, la figura de Telefe deslizó: "Le diría cómo fue su infancia. ¿Qué le pasó? No puede ser tan duro, tan rígido. Yo no creo que no le importen esos viejos. No puede ser que solo le importe un número".

Mientras que sobre las prioridades de gastos en la agenda de Javier Milei, Georgina Barbarossa arremetió: "‘No hay plata’, pero entonces tampoco hay plata para la SIDE o para comprar aviones, para qué compramos tantos aviones. Ya sé que son necesarios... Yo te estoy hablando como Doña Rosa. Son necesarios para la defensa del país. Por el apoyo de Milei a Israel, en esa guerra espantosa y absurda. Nos pusieron dos bombas, y tendrá miedo de que nos pongan otra. Trato de pensar cómo él. Pero, ¿qué pensará cuando ve esas imágenes? Yo no puedo creer que no tenga corazón... Le tiene que pasar algo por el cuerpo. ¿No se da cuenta que la gente la está pasando mal?".

Siguiendo con su argumentación, Georgina Barbarossa profundizó su crítica a Javier Milei al decir: "Yo entiendo que nos quiere sacar de este brete, que se robaron todo. No vivo en un termo. ¿Pero no se podía hacer esto un poquitito más gradual?".

En otro tramo de la entrevista, la figura de Telefe reconoció su tristeza por el país que queda para sus hijos y nietos, y enfatizó que más allá de qut tuvo la oportunidad de irse a vivir al exterior, ella siempre priorizó seguir trabajando en nuestra patria.