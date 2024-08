María Becerra contó en vivo porqué se fue de las redes

María Becerra dio la nota por fuera de su enorme carrera musical cuando anunció, hace unos días, que se alejaría de las redes sociales a partir de los mensajes que recibía, que estaban causándole ataques de pánico y ansiedad.

Cerrando la gira por España, la artista le dedicó unas palabras a los fanáticos que la acompañaban, donde dejó en claro su alejamiento de las redes y el momento que está atravesando.

"Recibir el cariño de ustedes es muy bonito. Muy especial" dijo con la voz tomada por la emoción. "Les quiero agradecer esto, por ser tan lindo público. Por habernos recibido tan bien, para nosotros su cariño significa un montón", señaló también la nacida en Quilmes.

"A veces la gente, más que nada en las redes sociales, es muy dañina. No miden las consecuencias de sus palabras y van hiriendo por doquier. Eso nunca me pasó acá, sobre el escenario" aclaró, dejando en evidencia que el apoyo de la gente es fundamental, pero que además se siente cómoda sobre las tablas.

María Becerra seguirá haciendo música y tocando en distintos escenarios alrededor del mundo, mientras pensará si su alejamiento de las redes es definitivo o apenas hasta que la gente encuentre un límite en lo que vuelcan hacia otras personas.

El comunicado completo de María Becerra

"Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando de mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es MI GUSTO para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo!."

"Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace MUY MAL. Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos lxs que me bancan y me mandan su amor”.

"Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico."