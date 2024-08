Momi Giardina anunció por qué quiere casarse con su novio a los 7 meses

Momi Giardina está feliz. En pareja desde hace 7 meses con un hombre llamado Sebastián, la actriz está enamorada y habló sobre su brillante presente sentimental en un mano a mano con Poco Correctos.

En relación a su actualidad amorosa, Momi sostuvo: "Estoy enamoradísima, estamos hace 7 meses, no pensé que iba a decir esto porque medio que le escapaba a volver a enamorarme, pero el amor golpeó mi puerta nuevamente. No siento que 7 meses sea mucho o poco, trato de disfrutar diariamente y elegirlo, así estoy".

Luego, Giardina habló de un posible casamiento: "Pensé en casarme, estuve 15 años en pareja y no lo pensé, pero él tiene algo muy especial que me generó pensar en volver a apostar al amor, casarme y demás. Creo que sería celebrar el amor con amigos y familia, pero no creo en el casamiento ni en la iglesia".

Giardina junto a Sebastián

Por último, Momi indicó que de momento no piensa en volver a tener un hijo: "Eso ya creo que se complicaría un poco más, tengo una hija grande que vive sola, arrancar de cero es difícil, pero vamos de a poco".

Recordemos que hace un tiempo, en LAM revelaron que Marixa Balli y Momi Giardina compartieron un novio. Todos quedaron realmente sorprendidos, más que nada por la forma inesperada en que salió a la luz el nombre. Todo comenzó cuando Momi habló en su programa de Luzu TV de los hombres chismosos, momento en el que surgió el nombre de Ángel de Brito, quien casualmente estaba viendo el programa.

La actriz está enamorada

Fue allí cuando el conductor de LAM le envió un mensaje para sugerirle que hablara de su “ex novio chismoso”. Sin embargo, la bailarina no quiso saber nada y prefirió llamarse al más absoluto silencio. Luego, en LAM, Ángel de Brito volvió a sacar el tema y Nazarena Vélez le preguntó si el hombre en cuestión era el mismo con el que alguna vez salió Fernanda Iglesias y con quien no tiene los mejores recuerdos. En ese momento, se supo que el hombre era Martín Bossi.