Cuál fue el novio que compartieron Marixa Balli y Momi Giardina

En la emisión del viernes de LAM revelaron que Marixa Balli y Momi Giardina compartieron un novio. Todos quedaron realmente sorprendidos, más que nada por la forma inesperada en que salió a la luz el nombre.



Todo comenzó cuando Momi Giardina, en su de Luzu TV, habló de los hombres chismosos, momento en el que surgió el nombre de Ángel de Brito, quien casualmente estaba viendo el programa.

Marixa Balli y Momi Giardina compartieron un novio.



Fue allí cuando el conductor de LAM le envió un mensaje para sugerirle que hablara de su “ex novio chismoso”. Sin embargo, la bailarina no quiso saber nada y prefirió llamarse al más absoluto silencio.



Luego, en LAM, Ángel de Brito volvió a sacar el tema y Nazarena Vélez le preguntó si el hombre en cuestión era el mismo con el que alguna vez salió Fernanda Iglesias y con quien no tiene los mejores recuerdos.



En ese momento, Momi Giardina estaba en pareja con ese famoso y Fernanda Iglesias no estaba enterada. “Lo que tiene Bossi es que tiene diferentes estilos de mujeres”, acotó Marixa Balli, mandándose al frente a si misma.

Martín Bossi fue pareja de Momi Giardina y Marixa Balli.



Allí, quedó al descubierto que Marixa Balli también fue pareja de Martín Bossi, al igual que Momi Giardina. Hay que aclarar que la historia entre el actor y Fernanda Iglesias no se prolongó más allá de algunos meses.



Todos en el piso de LAM quedaron sorprendidos, incluido el propio Ángel de Brito por la revelación de la actriz y ex vedette, dado que pocos conocían del romance que vivió con Martín Bossi hace algunos años.