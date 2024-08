Paula Kohan volvió al país tras dejar todo para vivir en México: qué le pasó

Paula Kohan dejó Argentina hace dos años y se radicó en el país azteca para acompañar el proyecto que llevaba adelante su pareja, Tomás Kalika. Si bien a ambos le estaba yendo excelente, tanto a ella en su carrera como actriz y a él con su restaurante, tomaron la drástica decisión de volverse.

En una entrevista que Paula tuvo con la Nación reveló cuál fue la causa de su abrupto regreso. “Ya nos instalamos acá definitivamente”, comenzó diciendo Kohan. De esa manera la actriz despejó las dudas y aseguró que quien insistió en retornar fue ella.

Paula Kohan sobre su vuelva a Argentina

Sincerándose sobre su vuelta la artista que inció su programa de streaming junto a su compañera Sabrina Garciarena admitió: “Fue una sumatoria de cosas. Extrañé una barbaridad nuestro país porque lo amo. Suena patriota, pero lo amo. Extrañé mucho los afectos, actuar en argento y no en neutro mexicano, la idiosincrasia argentina”.

“Siento como que me hizo mucha falta mi país, también creo que una cosa es irte a los veintipico y otra cosa a los treinta y largos, con una hija de diez meses. Eso es otra cosa. No tenés el mismo ritmo de vida, ni quizás la misma apertura a vivir esas experiencias”, sostuvo Paula.

Paula Kohan junto a su pareja y su hija

Con respecto a lo que esperaba de su paso por México Kohan aseguró: “Fui con mucha convicción de vivir la experiencia de lleno, pensando que de verdad no volvíamos a la Argentina. Y sí me pasó de descubrirme ahí con la sensación de que los seres humanos tenemos el gen o no tenemos el gen de vivir afuera”.

Sobre esa particularidad la cantante afirmó: “Particularmente, yo creo que carezco de ese gen. Allá valoré mucho la construcción que hice de mí misma durante todos estos años. Yo tenía una fotografía construida y de repente sentí que no la tenía más”.

Al ser consultada sobre cómo tomó su compañero esta decisión Paula manifestó: “Le dije: ‘Extraño mucho la Argentina, extraño mucho los afectos, extraño mucho el tipo de trabajo’. Porque en México trabajé, pero extrañaba mucho todo esto”.

“Le dije a mi marido: ‘Mirá, necesito volver. En todo caso podés ir y venir o vamos viendo, pero necesito volver a tener esa base en mi país que amo profundamente’. Y él entendió que yo estaba hablando desde las profundidades de mi entraña”, agregó Kohan.