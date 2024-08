Jey Mammón opinó sobre la denuncia a Marley con una sorpresiva declaración: "No me sorprende"

La noticia de la denuncia radicada por Adrián Alfredo Molina sobre Marley, por presunta corrupción de menores, sacudió al ambiente de la televisión, que en las últimas horas no paró de hablar del tema. Uno de los buscados para emitir opinión al respecto fue su colega, Jey Mammon.

Marley dio su versión de los hechos presentados a la Justicia

Es que el otrora conductor de Telefe, precisamente de La Peña de Morfi, fue denunciado también por un caso que prestaba ciertas similitudes, en un caso que derivó en su salida del canal. Por ello, apenas pudieron, distintos cronistas fueron a buscar las palabras de Jey.

Sin embargo, no quiso meterse en el tema, y dijo "No me sorprende ni me deja de sorprender", al ser consultado por cronistas de América TV. "Yo no voy a opinar sobre los demás como lo hicieron conmigo" aseguró, mostrándose una vez más contrariado por cómo se manejó el tema de la denuncia en su contra.

También admitió no haber hablado con Marley, ya que prefiere primero "saber bien qué pasó", y que en cualquier caso, si siente que amerita "hacer un llamado". "No creo que tenga que opinar sobre una denuncia ni condenar a una persona" cerró contundente Jey Mammón.

Marley salió rápidamente a desmentir a su denunciante. En una entrevista en vivo que hizo para el canal Telefe, dijo que se trata de una relación que fue tranquila, hasta que hace unos años comenzó a tornarse extorsiva, tras mucho tiempo sin contacto. Por ahora, desde el canal no parecen dispuestos a tomar medidas como sí hicieron con Jey.