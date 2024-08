La insólita forma en la que Alfredo Casero demostró que no consume drogas

El pasado sábado, Mirtha Legrand vivió una de las emisiones más polémicas de su programa. Alfredo Casero; Baby Etchecopar; Mónica Gutiérrez; y Carlos Ruckauf asistieron a la "mesaza" y estuvo lejos de ser una noche tranquila.

Y es que Casero tuvo varios cruces con los invitados al programa de Legrand, y uno de ellos fue con Etchecopar. El humorista y el periodista se dijeron de todo. De hecho, en un momento de la noche, Alfredo Casero recibió un comentario hiriente de Baby Etchecopar referido a un supuesto consumo de drogas.

Alfredo Casero fue uno de los invitados al programa de Mirtha Legrand el pasado sábado.

Luego de estas palabras del conductor de Basta Baby, el actor decidió responderle con un video que se volvió viral en las redes sociales por la insólita manera en la que el artista demuestra que no consume estupefacientes.

"Dijo que yo era drogadicto, que yo había tomado merca o algo por el estilo", empieza diciendo el humorista. Acto seguido, Alfredo Casero comienza a arrancarse los pelos de la nariz.

Este fue el video que compartió Alfredo Casero tras las acusaciones de Baby Etchecopar

"Lo que hice fue esto que hago ahora, ¿ves?. Te lo voy a mostrar mejor: son los pelos que tengo en la nariz. Bueno, ahora me los corté porque me crece la barba, me crecen los pelos. ¿Ven? Esto es un pelo de mi nariz", explica el actor en el clip.