Beto Casella se sinceró sobre el escándalo de Tamara Pettinato: "La verdad, ella..."

Tamara Pettinato no para de ser noticia. Y es que luego de que se difundieran tres videos de ella junto a Alberto Fernández, el foco ha estado puesto en la periodista.

Esta situación, sumado al descargo que realizó la mediática en el que no hizo ninguna autocrítica ni pidió disculpas como varios esperaban, generó que Beto Casella le diga al productor de Bendita que se comunique con Tamara para pedirle que se tome unos días, por lo menos hasta que la situación se calme.

Tamara explicó en sus historias de Instagram que seguirá en el programa que conduce Casella.

Pero Pettinato se lo tomó muy mal y por varias horas se habló en las redes sociales de que la periodista había renunciado al programa de El Nueve. Sin embargo, Tamara Pettinato desmintió esta información con una historia en su cuenta de Instagram (@Tamarapettinato): "Aclaro que no renuncié a Bendita. Tampoco tengo planeado renunciar. Ni cerca de pensar algo así en este momento".

Este lunes en Bendita, Beto Casella se sinceró al hablar de este momento que está teniendo que afrontar por la polémica de la panelista.

Casella dijo que han cuidado mucho a Pettinato en este momento. Créditos: X @BenditaOk.

"A mí me reportaron que Tamara estaba hecha una furia con la noticia, que le dijo que no la cuidamos, ni lo dos días que no estuvo y menos el día que vino al programa", comentó el conductor.

"¡Yo creo que la re contra cuidamos! Y en uno de los mensajes dice que no quiere venir más, que no acepta los días que le pedimos que se tome. Así que, en ese momento, yo le dejé un audio a Tamara y le expliqué que yo había tomado esa decisión, no el productor, porque me parecía lo más sano, y le dejé un segundo mensaje en el que le dije que si ella no quería venir más, a mí me daba igual, la verdad, ella verá qué quiere hacer con su carrera", reveló el presentador.