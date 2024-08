El fuerte dato sobre cirugías estéticas que espantó a Georgina Barbarossa

En a la Barbarossa (Telefe) hablaron acerca de las cirugías estéticas, cada vez más comúnes, sobre todo en figuras del espectáculo. Allí, Analía Franchín compartió un fuerte dato que dejó completamente espantada a Georgina Barbarossa.



“Estoy a favor de que los hombres y las mujeres se hagan retoquecitos, si quedás brutal. Fantástico. Pero hay cosas que no tienen gollete. Llegás a un lugar que no tenés retorno. Quedás ‘monstrua’, monstruo”, comentó la conductora.



Ante esto, Analía Franchín contó un dato que dejó a todos sorprendidos. “Voy a explicar lo que pasa con las ‘monstruas’ acá. La realidad es que en los últimos cinco años se incrementaron un 20% el rejuvenecimiento facial en la Argentina. En Latinoamérica, un 300%”, precisó.



“En tratamientos no invasivos faciales, en la Argentina se lleva uno de los primeros puestos, con el 31% de los casos. Pero, ¿nos pasamos? Ahora tenemos uno de los porcentajes más altos del síndrome del rellenado facial”, agregó la panelista. “¡De monstruas!”, acotó Georgina Barbarossa.



“Lo más complicado es la nariz de Avatar. Te ponen relleno y se te va para los costados. Y el problema es que 4 de cada 10 implantes no están hechos por especialistas. Después está la boca de pato, las duch face las detesto en Instagram”, remarcó Analía Franchín. “Son como sandías”, bromeó la conductora.

Georgina Barbarossa y Analía Franchín se indignaron con un dato sobre las cirugías estéticas. Foto. captura de TV.



Allí, rápidamente Georgina Barbarossa aclaró que los comentarios no eran mal intencionados. "Son como un bife de chorizo en la boca. No nos burlamos, pero estamos diciendo que son monstruas”, continuó.



“No, es como que te sacaron un riñón y te lo pusieron en la boca. Yo me burlo, porque también están los cachetes de ardilla, que son dos pelotas en los pómulos”, sostuvo Analía Franchín, quien tampoco parece estar muy a favor de las cirugías estéticas.