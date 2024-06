La salud de Lucía Galán: habló su hija y contó cómo la vio en terapia

Lucía Galán sorprendió a todos a mediados de esta semana al revelar un preocupante cuadro de salud. Contó que tenía un "quiste premaligno" en el páncreas, y que sus médicos le explicaron que debía someterse a una cirugía "para prevenir el cáncer". Rápidamente tomó cartas en el asunto y se operó, motivo por el cual hoy se encuentra en terapia intensiva.

Esta situación encendió una fuerte alarma en todos, primero por el riesgoso cuadro médico que le diagnosticaron y segundo por haber quedado internada en la unidad de terapia intensiva. Por fortuna, Lucía Galán tiene a su familia alrededor para acompañarla.

Luego de la intervención, la hija de la cantante de Pimpinela, Rocío Hazán Galán, compartió un mensaje en las redes sociales de la artista, contando detalles de la salud de su madre. Lo hizo con la intención de enviarle un poco de tranquilidad a los fanáticos.

"Hola, buen día. Les escribe Rocío. ¡Quería contarles que salió todo bien en la operación! Gracias por los mensajes", anunció la joven en la cuenta de Instagram de la intérprete. Para dicho posteo, Rocío utilizó una tierna foto con su mamá.

"Los médicos informaron que la operación se llevó a cabo dentro de lo previsto. Por protocolo y prevención, seguirá internada en terapia intensiva entre 24 y 48 horas", agregó, revelando que el motivo por el cual se mantiene internada para que los médicos puedan seguir de cerca su evolución.

Por último, para cerrar dicho comunicado, se mostró agradecida por la fiel compañía de la gente hacia su madre: "Queremos agradecerles a todos por su compañía y buenos deseos. Damos gracias también a los medios por su interés y respeto".

Rocío Hazán Galán explicó por qué su madre Lucía Galán sigue en terapia.

Por supuesto, los seguidores y fans de Lucía Galán reaccionaron con alegría por esta buena noticia, además de enviar buenas vibras. Pero también hubo otros famosos que dejaron tiernos saludos, como Patricia Sosa, Eugenia Tobal, Adriana Constantini, Marcelo Polino y más.

Cuando la cantante de Pimpinela reveló por estos días el problema de salud que atravesaba, explicó el importante rol que tiene su hija por estos días. "Rocío, hoy, a sus 27 años, es mucho más que mi hija, es mi sostén cuando voy cayendo, es mi compinche en planes divertidos", comenzó explicando.