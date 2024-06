En medio de la crisis, canal América habría tomado una drástica decisión sobre Marcelo Tinelli

Mientras canal América transita una turbulencia de ajustes, dieron a conocer que los directivos de la señal habría tomado una drástica decisión respecto al sueldo que Marcelo Tinelli percibe como gerente artístico.

El disparador de la revelación fue Jorge Lanata, quien en su programa en Radio Mitre le comentó a Marina Calabró: "Me contaron que a su amigo Marce le bajaron a la mitad el sueldo". Entonces, la especialista en espectáculos dio algunos detalles sobre la crisis en cuestión.

"Hay un dato que es que viajó a Miami a entrevistar a Messi y parece que vuelve. Se fue a generar contenidos para las redes sociales. Entonces tampoco somos los hijos de la pavota que le vamos a pagar 20 lucas por mes (20.000 dólares) para que haga el negocio por otro lado, ¿me explico?", remarcó Marina Calabró sobre el supuesto enojo que habría entre los ejecutivos de canal América y Marcelo Tinelli.

Marcelo Tinelli estaría en una compleja situación laboral. Foto: Captura de video América TV.

"Igual pagarle 10 locas por no hacer un pomo es mucho", retrucó Jorge Lanata sobre la presunta baja en su sueldo que tendría el astro de ShowMatch. En tanto que la panelista bromeó con la idea de ir por el trabajo de Marcelo Tinelli en canal América, aunque reconoció: "Es feo ir a pedir el trabajo de otro, no lo voy a hacer, además no tengo cuándo".

Marina Calabró ironizó sobre la presunta crisis entre canal América y Marcelo Tinelli. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Más allá de los dichos de Lanata y Calabró, este jueves trascendió que Tinelli grabó un mano a mano con Messi que se emitirá la semana próxima en la pantalla de canal América.